Krujë – Pas hetimeve intensive, Policia e Krujës ka identifikuar dhe arrestuar autorin e vendosjes së një lënde plasëse në servis automjetesh në fshatin Luz, ngjarje kjo e ndodhur para 4 ditësh.
Sipas njoftimit të Policisë, “strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Krujë mundësuan identifikimin, lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e autorit të dyshuar, shtetasit E. Sh., 34 vjeç, banues në fshatin Zezë”.
Nga hetimet rezulton se më datë 28.09.2025, i arrestuari “ka vënë lëndë plasëse në qepenin e servisit të automjeteve të shtetasit A. G.”, ndërsa nga shpërthimi “janë shkaktuar dëme të vogla materiale.”
Policia sqaron gjithashtu se “sekuestrohen motomjeti që dyshohet se ka përdorur 34-vjeçari në këtë ngjarje dhe celulari i tij”.
Aktualisht, hetimet vijojnë për përcaktimin e motivit të ngjarjes, ndërsa “materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”.
