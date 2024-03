Ambasada Amerikane në Tiranë, ka ndarë në rrjetet sociale historinë e prokurores së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Dorina Bejko në kuadër të Muajit të Gruas, Marsit.

Ndër të tjera, prokurorja tregon arsyen pse zgjodhi këtë profesion, duke theksuar se përfaqëson më së miri dikë që lufton dhe kërkon zbatimin e ligjit.

“Zgjodha të bëhem prokuror sepse besoj se imazhi i një prokurori përfaqëson më së miri dikë që lufton dhe kërkon zbatimin e ligjit, barazinë e të gjithëve para ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut.”

Një prej tyre është Dorina Bejko, prokurore në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Dëgjoni historinë e Dorinës, si prokurore femër në Shqipëri”, thuhet në njoftimin e ambasadës së SHBA.

“I chose to become a prosecutor because I believe that the image of a prosecutor best represents someone who fights for and seeks the enforcement of the law, the equality of everyone before the law and in respecting human rights.” – Dorina Bejko, SPAK prosecutor. For Women’s… pic.twitter.com/tqx6f8pUYx

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) March 25, 2024