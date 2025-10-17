Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, ka zhvilluar sot një seancë ku ka shqyrtuar dhe miratuar disa vendime kyçe në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme për kryetarë bashkie, që do të mbahen në datën 9 nëntor 2025.
Miratimi i fletëve të votimit
Një vendim i rëndësishëm i sotëm ishte miratimi i sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi.
Bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet janë Vlorë, Berat, Tepelenë, Cërrik dhe Mat. Bazuar në të dhënat e Gjendjes Civile, rezulton se në këto pesë bashki numri i përgjithshëm i zgjedhësve është 334,559.
Në përputhje me Kodin Zgjedhor, KSHZ vendosi të prodhohen 335,199 fletë votimi, duke shtuar 2\% mbi numrin total të zgjedhësve. Gjithashtu, Komisioneri caktoi edhe vendndodhjen e disa qendrave të votimit në ndërtesa private, si pjesë e masave organizative për zhvillimin e procesit zgjedhor të pjesshëm të datës 9 Nëntor.
Regjistrimi i Subjekteve
KSHZ vendosi edhe regjistrimin si subjekte zgjedhore të dy partive kryesore të opozitës: Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë. Këto dy parti do të garojnë në zgjedhjet e pjesshme të pesë bashkive ku do të zhvillohet votimi.
Leave a Reply