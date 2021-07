Kryeministri Edi Rama ka shkarkuar nga detyra kryebashkiakun e Lushnjes, Fatos Tushe.

Kryebashkiaku është shkarkuar për shkelje të rënda, ndërsa një ditë më parë u arrestua me urdhër të Prokurorisë së Posaçme. Vendimi i shkarkimit është publikuar në Fletoren Zyrtare.

Tushe u arrestua dje për shpërdorim detyre me akuzën e abuzimit me fondet publike. Me urdhër të SPAK gjithashtu u arrestuan edhe dhjetë punonjës të tjerë të bashkisë.

/b.h