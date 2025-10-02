Igli Tare, gjatë një interviste për “Top Story” ka rrëfyer edhe disa detaje nga jeta e tij personale dhe familjare.
Igli Tare: Vendosa kur gjeta bashkëshorten time në radhë të parë. Fillimisht kemi bashkëjetuar për tre vite, pastaj u transferova në Itali atëhere kishim vendosur të bënim një fëmijë. Në 2003 erdhi në jetë djali i madh, Etieni.
Eksperiencë shumë e bukur, pak e vonuar, por më mirë vonë se sa kurrë. Kam qenë 30 vjeç kur u bëra prind. Them e vonuar sepse kur përjetova ndjenjën them që mund ta kisha përjetuar edhe më parë.
Leave a Reply