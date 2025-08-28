Guvernatorja e Rezervës Federale (Fed), Lisa Cook, ka paditur presidentin amerikan, Donald Trump, për vendimin e tij për ta shkarkuar, duke hapur një betejë ligjore me peshë të madhe për tregjet financiare, raporton Financial Times.
Sipas dokumenteve gjyqësore, Cook depozitoi padinë ditën e sotme, 28 gusht 2025, në një gjykatë federale në Uashington. Vendimi i saj erdhi pasi Trump deklaroi të hënën se po e shkarkonte menjëherë, duke e akuzuar për mashtrim në aplikime hipotekare.
Akuzat ndaj Cook u publikuan nga Bill Pulte, drejtor federal i strehimit dhe aleat i Trump. Ai pretendon se Cook kishte paraqitur dokumente të pasakta për dy prona të blera në Michigan dhe Atlanta në vitin 2021, duke i cilësuar të dyja si banesa kryesore për të përfituar kushte më të favorshme kredie. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk kanë ngritur asnjë akuzë ndaj saj.
Avokati i Cook, Abbe Lowell, deklaroi se Trump nuk ka kompetencë ligjore për ta larguar nga detyra.
“Përpjekja e tij për ta shkarkuar, bazuar vetëm në një letër referimi, nuk ka asnjë bazë faktike apo ligjore,” tha Lowell.
Mandati i Lisa Cook si guvernatore i Fed ishte i parashikuar të zgjaste deri në vitin 2038. Nëse Trump do të arrijë të realizojë shkarkimin e saj, ai do të duhet të sigurojë shumicën e emërimeve në bordin shtatë-anëtarësh të Rezervës Federale, organ që luan rol kyç në përcaktimin e normave të interesit dhe mbikëqyrjen e strukturës së bankës qendrore.
Lëvizja e Trump shihet si pjesë e presionit të tij në rritje ndaj bankës qendrore. Ai ka kërkuar uljen e normave të interesit me tre pikë përqindje nga niveli aktual prej 4.25 – 4.5%. Aleatët e tij kanë propozuar gjithashtu reforma për ta bërë më të lehtë shkarkimin e zyrtarëve të Fed dhe për të rritur kontrollin mbi buxhetin e institucionit.
Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, deklaroi se i kishte kërkuar kreut të Fed-it, Jay Powell, një rishikim të brendshëm të institucionit përpara se administrata Trump të urdhëronte një auditim të jashtëm.
“Fed është një institucion i pakontrolluar dhe marrëdhënia e tij me publikun varet nga niveli i lartë i besimit,” tha Bessent për Fox Business, duke shtuar se raste si ai i Cook dëmtojnë këtë besim.
Rezerva Federale bëri të ditur të martën se do të respektojë çdo vendim të gjykatës, e cila pritet të shprehet në ditët në vijim.
