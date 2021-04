“Lojë politike” e ka konsideruar përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Ivi Kaso, vendimin e KAS sot, që pranoi ankimimin e PS-së, duke rrëzuar fletën e votimit me emra kandidatësh dhe duke vendosur për fletën me numra.

Në një deklaratë për mediat, Kaso tha se kreu i PS-së, Edi Rama, është i “turpëruar” nga lista e kandidatëve të tij dhe po përpiqet t’i fshehë ata. Ai thekso se PD do ta apelojë vendimin.

“Rama është i turpëruar nga lista e kandidateve te tij, ndaj po përpiqet ti fshehe ata. Ai nuk do qe njerëzit te shohin se për ke po votojne. I bej thirrje deputeteve te PS te kene kujdes sepse Kryetari i tyre po perpiqet ti fshehe nga publiku sepse i turperuar nga ta. Edi Rama e di që ne kurrë nuk do të biem dakord për zgjedhje të padrejta, siç ai po përpiqet të tërheqë tani me truket e tij të pista.

Ajo që ai bën është përpjekja pёr të vonuar zgjedhjet me lodrat e tij të pista. Shqiptarët e dinë këtë dhe tashmë ata janë ngopur me manovrat dhe marifet e tij të ndyra. Kjo nuk do ta ndihmojë atë. Unë i bëj thirrje Kolegjit Zgjedhor për të bindur sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të hedhur poshtë mashtrimet e ndyra tё Ramës dhe për të lejuar zgjedhje demokratike në Shqipëri në 25 Prill. Për 8 vjet Rama shkatërroi jetët e shqiptarëve, infrastrukturën, tani ai po përpiqet të shkatërrojë demokracinë tonë. Kjo ёshtë një luftë që Shqipëria të mbetet demokraci dhe ne do të fitojmë”, tha Kaso./ b.h