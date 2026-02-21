Tregjet amerikane të aksioneve u mbyllën në rritje të premten, pasi Gjykata Supreme e SHBA-ve rrëzoi tarifat globale të vendosura nga presidenti Donald Trump, duke sjellë lehtësim te investitorët dhe duke shtyrë lart aksionet e kompanive më të mëdha të Wall Street.
Gjykata, me shumicë konservatore, vendosi me votim 6–3 kundër tarifave globale të miratuara vitin e kaluar nën një ligj për emergjencat kombëtare. Trump e quajti vendimin një “turp” dhe paralajmëroi se do të vendosë një tarifë globale 10% për 150 ditë, duke u mbështetur te Seksioni 122 i Aktit të Tregtisë të vitit 1974.
Sipas analistëve, tregjet u qetësuan nga fakti që tarifa e re e shpallur nuk ishte më e lartë.
“Sot po hiqet një pjesë e pasigurisë dhe tregu po kalon në fazën tjetër”, tha Mike Dickson, drejtues kërkimi në Horizon Investments.
Aksionet e gjigantëve teknologjikë udhëhoqën rritjen. Alphabet u rrit me 3.7%, Amazon me 2.6%, ndërsa Apple fitoi 1.5%.
Në rritje ishin edhe kompani të goditura nga tarifat, si Hasbro, Wayfair, Williams-Sonoma dhe RH, me fitime që varionin nga 0.5% deri në 2.3%.
Ndërkohë, mijëra kompani në mbarë botën kanë ngritur padi kundër tarifave të Trump dhe kanë kërkuar rimbursimin e detyrimeve të paguara. Sipas ekonomistëve të Penn-Wharton Budget Model, ekziston rreziku që mbi 175 miliardë dollarë të ardhura nga tarifat në SHBA duhet të kthehen.
Indekset kryesore u mbyllën pozitivisht: S&P 500 u rrit me 0.69% në 6,909.51 pikë, Nasdaq fitoi 0.90% në 22,886.07 pikë, ndërsa Dow Jones Industrial Average u rrit me 0.47% në 49,625.97 pikë.
Nga 11 sektorët e S&P 500, nëntë u rritën, të udhëhequr nga shërbimet e komunikimit dhe sektori i konsumit diskrecional. Për javën, S&P 500 u rrit 1.08%, Nasdaq 1.51%, ndërsa Dow Jones 0.25%.
Të dhënat ekonomike treguan se rritja e ekonomisë amerikane u ngadalësua më shumë se sa pritej në tremujorin e katërt, ndërsa inflacioni u rrit në dhjetor. Tregtarët shohin mbi 50% mundësi që Rezerva Federale të ulë normat e interesit në mbledhjen e qershorit.
Vëmendja e investitorëve tashmë është te rezultatet tremujore të Nvidia, që priten javën e ardhshme, në një kohë kur shqetësimet për vlerësimet e larta dhe ndikimin real të investimeve në inteligjencën artificiale mbeten të forta.
Në anën tjetër, Akamai Technologies ra me 14% pasi parashikoi fitime më të ulëta se pritshmëritë për tremujorin e parë. Vëllimi i tregtimit ishte më i ulët se mesatarja, me 18.3 miliardë aksione të tregtuara në bursat amerikane.
