Një gjykatë federale e apelit në SHBA ka refuzuar të premten sfidën e aktivistëve për të drejtat e emigrantëve ndaj vendimit të administratës së Donald Trump për të revokuar statusin ligjor të përkohshëm të qindra mijëra emigrantëve nga Kuba, Haiti, Nikaragua dhe Venezuela që jetojnë në Shtetet e Bashkuara.
Gjykata e Apelit e Rrethit të Parë, me bazë në Boston, rrëzoi një vendim të gjykatëses së rrethit federal Indira Talwani, e cila kishte vendosur se sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, nuk kishte kompetencë për të ndalur programin e lejeve të përkohshme për rreth 430 mijë emigrantë, të miratuar më parë nën ish-presidentin demokrat Joe Biden. Vendimi i Talwani ishte pezulluar nga Gjykata Supreme në maj, duke lejuar që përfundimi i lejeve të hyjë në fuqi ndërkohë që procesi ligjor vazhdonte.
Gjykatësi Gustavo Gelpí, në emër të një paneli prej tre gjykatësish të emëruar nga presidentë demokratë, theksoi se veprimi i Noem i detyronte emigrantët të zgjidhnin papritur mes kthimit në rreziqet në vendet e tyre ose qëndrimit në SHBA me rrezikun e arrestimit dhe deportimit. Megjithatë, Gelpí tha se avokatët që përfaqësonin grupin e emigrantëve nuk kishin arritur të provonin se Noem nuk kishte autoritet nën Ligjin për Emigracionin dhe Shtetësinë për të ndërprerë kategorikisht programin e tyre.
Programi i administratës Biden, nisur në 2022, u lejonte venezuelianëve që hynin në SHBA me aeroplan të kërkonin leje të përkohshme dyvjeçare nëse kalonin kontrollet e sigurisë dhe kishin një sponsor financiar në SHBA. Më 2023, programi u zgjerua për shtetasit nga Kubanët, Haiti dhe Nikaragua. Nga tetori 2022 deri në janar 2025, rreth 532 mijë persona morën statusin përmes këtyre programeve, ndërsa në mars 2025, sekretarja Noem vendosi ta ndërpriste programin, duke prekur rreth 430 mijë emigrantë.
Avokatja e aktivistëve, Esther Sung, e quajti vendimin e së premtes “shkatërrues”, por shtoi se ende ekziston mundësia për të fituar gjatë vazhdimit të procesit ligjor drejt vendimit përfundimtar.
