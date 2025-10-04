Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, ka reaguar në “X” në lidhje me zhvillimet më të fundit për vendimin e Hamas në lirimin e të gjithë pengjeve.
Ajo vlerëson përpjekjet e Presidentit Trump si një hap të rëndësishëm për arritjen e paqes së shumëpritur.
“Dy vite dëshpërimi pas sulmeve të tmerrshme, lajmi për vendimin e Hamasit për të liruar të gjithë pengjet ndez një flakë të brishtë, por të çmuar, të shpresës.
Urojmë që kjo të shënojë agimin e një kapitulli të ri, ku izraelitët dhe palestinezët të mos jetojnë më në dhimbje paralele, por në paqe dhe dinjitet të përbashkët.
Shqipëria e mirëpret këtë hap me zemër të hapur dhe me një besim të palëkundur në pajtim, dhe vlerëson përpjekjet e Presidentit Trump që e kanë afruar Lindjen e Mesme më pranë horizontit të paqes së shumëpritur”, thuhet në reagimin e plotë të ministres Spiropali.
Leave a Reply