Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA) ka njoftuar se që nga data 28 mars nis fillimi i fluturimeve direkte me Aeroportin Ndërkombëtar të Dubait (DBX) dhe anasjelltas. Linja ajrore me bazë në Dubai, Flydubai, do të operojë dy herë në javë, të Enjteve dhe të Dielave, me një Boeing 737.