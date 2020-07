Manchester City sezonin e ardhshëm do të luajë në Champions League. Kjo pasi CAS ka hequr sot dënimin e dhënë nga UEFA me dy vite përjashtim për shkak të shkeljes së rregullave të ‘Fai Play-t Financiar’.

Së bashku me përjashtimin Manchester City ishte dënuar edhe me një gjobë prej 30 mln eurosh, e cila ishte e barabartë me shifrën e manipuluar te bilancet e ‘Fair Play-t Financiar’. Në hetimet e UEFA-s u tha se klubi ishte sponsorizuar nga një kompani e cila ishte në pronësi të pronarit të klubit dhe për këtë arsye erdhën edhe masat. Tani gjithçka është nul dhe duke parë që klubi pothuajse e ka siguruar vendin e dytë e dytë në kampionat sezonin e ardhshëm do të luajë në Champions League.