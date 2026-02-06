Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë la në fuqi masën për pezullimin nga detyra të zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
Pas një mbledhjeje maratonë që zgjati mbi 10 orë në Dhomën e Këshillimit, trupa e gjyqtarëve (8 anëtarë) votuan 4 me 4, duke mos arritur shumicën e kërkuar për vendimmarrje.
Ndërkohë që votat u ndanë si më poshtë:
Pro ankimimit të Ramës: Fiona Papajorgji, Marjana Seminit, Gent Ibrahimi dhe Sonila Bejtja
Pro pezullimit të Ballukut nga detyra: Ilir Toska, Marsida Xhaferllari, Asim Vokshi, Sandër Beci
