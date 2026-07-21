Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, gjatë prezantimit të disa ndryshimeve në ligjin për “Turizmin” në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, publikoi një dokument i cili tregon se vendimet për zhvillimet në zonën e Vlorës janë miratuar nga qeveria e drejtuar nga Sali Berisha.
Balla deklaroi se vendimi për gjurmën e Aeroportit të Vlorës, si edhe ai që përcakton Nartën dhe Zvërnecin si zona me potencial për zhvillim turistik, mban firmën e Sali Berishës në cilësinë e kryetarit të KRRTRSH-së në vitin 2009.
“Po ju bëj publike se kush i ka firmosur vendimet për aeroportin e Vlorës edhe për zonën ndërtimore zhvillimore turistike në Zvërnec. Personi quhet Sali Berisha. Ja ku e keni,” u shpreh Balla.
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