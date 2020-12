Hoti ka kërkuar që Kuvendi në detyrë mos shpërbëhet pa votuar buxhetin 2021 i cili është tepër i rëndësishëm pvr qytetarët në këtë kohë krize pandemie.

Ditën e djeshme Gjykata Kushtetuese e Kosovës shpalli të pavlefshme votën e deputetit Etem Arifi që çoi edhe në rrëzimin e qeverisë Hoti, e cila ka thuajse 6 muaj në detyrë. Duket se Hoti dhe LDK e kanë pranuar tashmë vendimin dhe do përgatiten për zgjedhjet të cilat nuk do mbahen më larg se janari.

“Vendimi i Kushtetueses u bë publik. Unë e pranoj plotësisht dhe do ta respektojë pa asnjë diskutim. Nuk do të lëshohem në deklarata për këtë vendim të Kushtetueses. Më vjen mirë që Kushtetuesja e ka sqaruar. Qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Ne do të vazhdojmë punën tonë. Është obligim kushtetues të përfillen procedurat për shpalljen e zgjedhjeve. Do t’i kryejmë obligimet tona. Siguroj qytetarët dhe partnerët tanë, bizneset, do të jemi në krye të detyrës, sidomos me menaxhimin e situatës me pandeminë.

Përpara kemi punë të rëndësishme edhe buxhetin. Bëj thirrje që Kuvendi të mos shpërbëhet pa u votuar buxheti për vitin 2021. Një pjesë e buxhetit bazohet në disa marrëveshje ndërkombëtare. Prej që Kuvendi të miratojë buxhetin dhe këto marrëveshje ndërkombëtare. Do të vazhdojmë punën sipas planin, si qeveri në detyrë. Do të zbatojmë pakon e rimëkëmbjes ekonomike dhe në janar, presim të vazhdojmë pakon për vitin 2021. Të gjitha ministritë do të vazhdojnë punën sipas agjendës shtetërore, asnjë punë s’do të mbetet mbrapa”, tha Hoti.

A jeni i gatshëm të hyni në garë për kryeministër?

Hoti: Do diskutoj brenda strukturave të partisë për të bërë përgatitjet e nevojshme për zgjedhjet, jemi në pozicion të mirë duke pasur parasysh të arriturat e kësaj qeverie këto muaj.

A është e gatshme LDK të shkojë e vetme në zgjedhje?

Hoti: Jemi duke bërë të gjitha përgatitjet për të shkuar vetëm në zgjedhje por kjo nuk është fjala ime përfundimtare se nuk është diskutuar.

