Zamira Durdaj që humbi djalin në tragjedinë e Gërdecit, foli sot në Java në Dritare TV, për vendimin e fundit të GJKKO që kthen në SPAK çështjen e tragjedisë së 2008.

Zonja Durdaj, iu përgjigj ish-ministrit Fatmir Mediut, që e cilësoi këtë vendim jo-kushtetues, duke thënë se ky vendim nuk shkel ligjin dhe se palët duhet të ballafaqohen në gjyq.

“Ky vendim nuk e shkel ligjin. Me ndryshimet kushtetuese të 2017, janë institucione të tjera. SPAK dhe GJKKO për këtë janë ndërtuar, për zyrtarë dhe ish-zyrtarë. Ai do të vazhdojë të mbrohet, sepse avokatura atë punë ka.

Por ne duhet të ballafaqohemi në gjyq, unë, Mediu dhe fëmija im që vdiq pa faj! Në fund do të kemi një vendim. Provat do ta tregojnë se kush do të fitojë, por besoj se fëmija im, nuk kishte asnjë faj. Faji i vetëm ishte që doli të luajë”, u shpreh Durdaj në Dritare TV.

/m.j