Stuhia e fortë dhe reshjet e dendura pushtuan Shqipërinë mesditën e së premtes, duke krijuar probleme në disa qytete.
Anulim fluturimesh, bllokim i lundrimit në det në të gjitha portet, pemë të thyera e rrugë të përmbytura, ky është bilanci paraprak i shkaktuar nga stuhia.
Në kryeqytet, era e fortë rrëzoi disa pemë në rrugë të ndryshme, duke krijuar kaos në trafik.
U dëmtuan disa automjete të parkuara në rrugë.
Në Farkë u rrëzua edhe një shtyllë elektrike, çka solli bllokimin e rrugës.
U shënuan gjithashtu dhjetëra raste plagosjesh dhe lëndimi të mbi 20 qytetarëve, nga xhamat e thyer apo objekte të rëna nga ballkonet. 4 prej tyre po marrin mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Në Durrës, erërat e forta shkaktuan shkëputjen nga litarët lidhës me kalatën të tragetit të linjës Durrës–Bari, duke e spostuar atë.
Ndërhyrja në kohë shmangu përplasjen me kalatën dhe pas këtij momenti, trageti ka vijuar normalisht lundrimin drejt Barit.
U pezullua gjithashtu lundrimi i anijeve të vogla dhe i mjeteve të peshkimit, deri në përmirësimin e situatës.
Ndërsa në qytet, reshjet sollën sërish përmbytje.
Me përmbytje u përball edhe Vlora.
Në lagjen “4 Heronjtë” në Vlorë, bllokimi i tubacioneve ka shkaktuar përmbytje në disa banesa të zonës, duke dëmtuar rëndë orenditë shtëpiake. Uji ka shpërthyer nga rrugët dhe ka depërtuar brenda shtëpive, duke krijuar një situatë të vështirë për banorët.
Zona historike, lagjja Pavarësia, dhe ajo e emërtuar “Albano dhe Romina”, u pushtuan nga uji, duke bllokuar qarkullimin e mjeteve në të gjithë qytetin bregdetar, i cili duket i mësuar tashmë me situata të tilla.
Nuk i shpëtoi përmbytjeve as Lezha.
Në bulevardin “Gjergj Fishta” dhe bllokun e banimit “11 Janari” në lagjen Besëlidhja, niveli i ujit kaloi 30 centimetra, duke bllokuar hyrjet e pallateve dhe duke e bërë të vështirë lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve.
Në disa zona, stuhia solli edhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike, mes tyre edhe zona turistike e Shëngjinit.
Moti i keq shkaktoi gjithashtu trafik të rënduar në aksin Lezhë–Shkodër, pasi shumë pushues u larguan nga Shëngjini dhe Velipoja.
Stuhia e fortë që përfshiu edhe Maqedoninë e Veriut detyroi një traget turistësh, që po udhëtonin në liqen nga Shën Naumi drejt Ohrit, të hynte në ujërat territoriale të Shqipërisë.
Edhe Lushnja nuk i shpëtoi pasojave të stuhisë.
Rrugët u përmbytën në qendër të qytetit dhe në zonën e gjimnazit “18 Tetori”.
Edhe pse në këto qytete u shënuan problemet më të mëdha, stuhia shkaktoi dëme pothuajse në të gjithë vendin.
Pemët e rrëzuara, të cilat ishin të djegura nga zjarret e viteve të kaluara, ranë mbi rrugën Fier–Cakran, në vendin e quajtur “Qafa e Shkozës”, duke bllokuar për disa minuta qarkullimin dhe duke e vështirësuar kalimin e automjeteve.
Stuhia dhe reshjet e dendura përfshinë Shqipërinë për disa orë, teksa situata u përmirësua pasditen e kësaj të shtune.
