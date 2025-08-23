Opozita në Shtator pritet të përfaqësohet me tre grupe parlamentare. Pas konfirmimit që partia e Ilir Metës do të krijojë një grup parlamentar me deputetët e Sali Berishës, duke i dhënë tre deputetë hua, e njëjta formulë pritet të ndiqet edhe me aleatët historikë të demokratëve, republikanët e Fatmir Mediut. Kryerepublikani tha për A2CNN se diskutimet kanë nisur dhe veçon vlerën që, sipas tij, ka ekzistenca e më shumë se një grupi opozitar në Kuvend.
“Kemi bërë konsultime, ideja është që të mund të ketë dy apo tre grupe parlamentare. Të cilat duhet të funksionojnë me qëllime dhe qëndrime të përbashkëta opozitare. Nuk mund të ketë grupe parlamentare që krijohen thjesht për t’i dhënë hapësira vetëm për të folur, por për të pasur qëndrime të përbashkëta. Pra qëndrimet që mbahen në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit, qëndrimet në sallën e Kuvendit kanë vlerë kur janë grupe të ndryshme por koordinohen me njëri-tjetrin”, tha Mediu.
Me argumentin se zgjedhjet ishin farsë dhe Edi Rama nuk do të njihet kurrë si kryeministër prej tyre, demokratët presin që të mblidhen forumet për të vendosur se çfarë do të bëjnë në Shtator, por aleati i tyre Fatmir Mediu i këshillon që bojkoti të mos jetë plani i tyre, transmeton A2 CNN.
“Mendoj që opozita e ka detyrën e vetë për të kthyer parlamentarizmin në bazë ligjore dhe kushtetuese. Është provuar që çdolloj bojkoti nuk ka qenë asnjëherë efektiv. Unë mendoj se opozita do duhet që të ketë një plan konkret se si duhet të sillet në Kuvend, për të mos qenë formale në komisione apo sallën e Kuvendit, por për veprime që besoj duhet të ndikojnë gjerësisht në kthimin e parlamentarizmit dhe sidomos që janë të rëndësishme që nuk mund të mënjanojnë parlamentin”, u shpreh Mediu.
Në një kohë që opozita nuk ka numra në Kuvend për të kushtëzuar mazhorancën, Mediu është i mendimit se pakica do duhet që të punojë me qytetarët dhe ndërkombëtarët për t’i bindur se Shqipëria është një vend autokrat.
“Rama e ka bërë të qartë se nuk i interesojnë numrat. Mund të ndryshojë kushtetutën edhe me më pak numra dhe kurrkush mos ta kundërshtojë, në institucionet që janë tërësisht në varësi të ekzekutivit. Opozita marrëdhënien e vetë nuk e ka me Ramën, opozita marrëdhënien e vetë duhet ta ketë me qytetarët shqiptarë dhe me partnerët. Dhe në këto dy drejtime duhet të punojë fort, si me riorganizimin në të gjithë vendin, në punën në Kuvend dhe me ndërkombëtarët duke ua bërë të qartë se Shqipëria po rrëshket drejt një shteti autoritarist”.
Sipas Mediut çdo veprim i opozitës në Kuvend duhet të jetë i ashpër por i logjikshëm dhe të kuptohet nga qytetarët.
