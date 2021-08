Vendi është në kaos dhe ra në duart e talibanëve, babai i saj, ish-President u arratis dhe akuzohet se e bëri këtë me katër makina dhe një helikopter të mbushura me të paktën 169 mln dollarë.

Por, vajza e Ashraf Ghanit vijon jetën e vet luksoze si “artiste në Nju Jork. Mariam Ghani, 42 vjeç, jeton në një apartament në lagjen luksoze Clinton Hill të Bruklinit, raportoi Neë York Post.

Fotografja dhe regjisorja, i cila ka lindur dhe është rritur në Amerikë thuhet se praktikon një mënyrë jetesë boheme shumë më ndryshe nga ajo e grave në Afganistan.

Kur u intervistua në 2015, Neë York Times e përshkroi papafingo e saj si një “hartë për identitetin e saj të shtresuar”, duke shfaqur rafte nga dyshemeja në tavan të mbushura me libra, jastëkë të qëndisur të bërë nga një kolektiv në Alepo, Siri dhe një qilim Turkmenistani të dhuruar nga babai i saj. Frigoriferi i saj ishte zbukuruar me pllaka me thënie motivuese dhe raftet e saj të kuzhinës të veshura me domate të gjelbërta.

“Unë jam një klishe e Bruklinit”, tha ajo në atë kohë, duke komentuar mënyrën e saj të jetesës.

Ghani, e cila ka refuzuar të flasë me gazetarët për Afganistanin e saj, po inkurajon amerikanët të mbrojnë për afganët, jeta e të cilëve ka ndikuar dhe vazhdon të ndikohet nga kryengritja e talibanëve në vend.

Ajo postoi në mediat sociale të martën duke iu përgjigjur pyetjes: “Çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar afganët tani?”

Ajo thotë se është “e zemëruar, e pikëlluar dhe tmerrësisht e frikësuar për familjen, miqtë dhe kolegët e mbetur në Afganistan”, inkurajon qytetarët amerikanë të kontaktojnë zyrtarët e tyre të zgjedhur duke kërkuar që të përshpejtojnë Vizat Speciale të Imigrimit për afganët.

“Faleminderit të gjithë atyre që janë solidarizuar dhe kanë treguar mbështetje gjatë këtyre ditëve. Kam kuptuar shumë këto ditë”, tha ajo.

Ajo thotë se, përveç kontaktit me zyrtarët e zgjedhur, individët mund të dhurojnë ose të punojnë vullnetarisht me disa organizata që ndihmojnë refugjatët dhe njerëzit e zhvendosur nga Afganistani.

“Institucionet e artit dhe koalicionet mund të mbrojnë publikisht që artistët të njihen si “urgjentisht në rrezik nën regjimin e talibanëve”, tha Ghani. Ajo gjithashtu u bëri thirrje fondacioneve, institucioneve të artit dhe objekteve akademike të sponsorizojnë migrimin e artistëve, gazetarëve dhe aktivistëve në rrezik.

Ghani lindi në Brooklyn, u rrit në periferi të Maryland dhe ka kaluar jetën e saj të rritur duke nisur një karrierë arti dhe mësimdhënieje.

Puna e saj është shfaqur në muzetë në të gjithë botën, përfshirë Tate Modern në Londër dhe Guggenheim dhe MOMA në Nju Jork. Ajo studioi në Universitetin e Nju Jorkut dhe në Shkollën e Arteve Pamore në Manhattan. Në vitin 2018 ajo u bë anëtare e fakultetit në Kolegjin Bennington në Vermont.

Ghani u rrit në mërgim dhe nuk ishte në gjendje të udhëtonte në Afganistan deri në vitin 2002 kur ishte 24 vjeç, sipas biografisë së saj Guggenheim. Sidoqoftë, arti i saj shpesh frymëzohej nga vendlindja e familjes së saj dhe edukimi i saj multikulturor.

Babai i saj, i cili filloi të punojë për qeverinë afgane në 2002, kohët e fundit u largua nga Afganistani në fshehtësi ndërsa talebanët morën kryeqytetin Kabul. Ambasada ruse në Kabul tha të hënën se Ashraf Ghani ishte larguar nga vendi me katër makina dhe 169 milionë dollarë në helikopterin e tij të mbushur me para.

Ghani të mërkurën mohoi raportet se ai mori shuma të mëdha parash me të kur u largua nga pallati presidencial. Atij i është dhënë azil në Dubai për ‘arsye humanitare’, doli në pah.

/b.h