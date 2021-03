Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hequr emrin e Bashkim Finos nga fleta e votimit për qarkun e Fierit.

Ndër të tjera mësohet se meqë Kodi Zgjedhor nuk lejon ndryshime të kandidatëve pas regjistrimit, kryekomisioneri ka hartuar fletë votimi ku vendi i 4-t që i përkiste të ndjerit Fino, është bosh.

Ndërkohë në listë kandidatët vijues të PS do të ruajnë të njëjtat pozicione si më parë. Si në variantin e fletës me emra, ashtu edhe në atë me numra, vendi i 4-t është bosh dhe votuesit nuk i ofrohet asnjë emër për tu zgjedhur.

Nëse dikush do të vendosë kryq në ato hapësira të bardha, vota nuk llogaritet për askënd.

Ndërkohë sot pritet që kryetari i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, Celibashi t’i drejtohet Komisionit Rregullator me një variant të vetëm, se kush nga këto dy modele, emrat apo numrat do të përdoren në 25 prill.

Bashkim Fino ka humbur jetën dy ditë më parë, pas një beteje me koronavirusin./ abcnews

g.kosovari