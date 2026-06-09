Kryeministri shqiptar Edi Rama po zotohet se do të vazhdojë me një projekt luksoz të lidhur me dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, pavarësisht rritjes së protestave kundër tij në Shqipëri.
Në një intervistë për Associated Press të martën, Rama i hodhi poshtë kundërshtimet mjedisore duke i cilësuar si rezultat të dezinformimit dhe tha se projekti po e shndërron Shqipërinë nga një vend dikur i injoruar nga investitorët në një vend “ku kapitali i madh dëshiron të vijë dhe ku investitorët e mëdhenj duan të investojnë”.
Qeveria thotë se projekti do të jetë transformues për vendin ish-komunist, ndërsa Shqipëria synon të hyjë në tregun e turizmit elitar dhe vazhdon përpjekjet për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Por mijëra protestues i janë bashkuar protestave të përditshme para zyrës së Ramës në kryeqytetin Tiranë, përfshirë edhe të martën, kundër projektit të planifikuar, i cili përfshin hotele, apartamente, vila dhe një marinë për jahte.
Kryeministri tha se një vlerësim formal i ndikimit në mjedis ende nuk ka nisur, megjithëse puna për pastrimin e terrenit brenda një zone të mbrojtur natyrore ka filluar.
I pyetur nëse mund të tërhiqej nga projekti, Rama refuzoi, duke shtuar: “Të tërhiqem nga çfarë?”
Agjencia shqiptare kundër korrupsionit ka hapur një hetim lidhur me projektin. Qeveria thotë se toka është në pronësi private, por janë shfaqur pretendime të kundërta lidhur me procesin e privatizimit të saj.
“Vendi juaj është absolutisht mahnitës”
Rama tha se propozimi i Kushnerit nisi rastësisht. Ai kujtoi një darkë në jug të Shqipërisë me Kushnerin, bashkëshorten e tij Ivanka Trump dhe miq të tyre, të cilët kishin ndaluar në portin e Durrësit për të furnizuar me karburant varkën gjatë rrugës drejt Malit të Zi.
Disa muaj më vonë, sipas Ramës, Kushner iu afrua atij në një takim të liderëve botërorë dhe drejtuesve të biznesit në Davos, Zvicër, dhe shprehu interes për të investuar në Shqipëri.
“Vendi juaj është absolutisht mahnitës dhe ne do të donim të gjenim një mundësi për të investuar”, kujtoi Rama se i kishte thënë Kushneri.
Një kompani investimesh e lidhur me Kushnerin ka marrë statusin e investitorit strategjik nga autoritetet shqiptare.
Projekti luksoz ka dy komponentë: një zhvillim bregdetar në zonën e Lagunës së Nartës, e cila është një rezervat natyror, dhe një resort më të vogël në ishullin e pabanuar të Sazanit, një bazë ushtarake e periudhës komuniste.
“Ky është ende një proces planifikimi”
Punimet për pastrimin e terrenit kanë filluar tashmë brenda rezervatit natyror që përdoret nga shpendët shtegtarë, duke nxitur grupet mjedisore të paralajmërojnë për shkatërrimin e habitateve të ruajtura prej kohësh. Shqipëria ka 450 kilometra vijë bregdetare, e cila mbeti kryesisht e pazhvilluar gjatë dekadave të regjimit të ashpër komunist.
Rama tha se një vlerësim formal i ndikimit në mjedis nuk ka nisur ende, sepse plani për zhvillimin nuk është finalizuar. Ai shtoi se arkitektë ndërkombëtarë dhe specialistë të mjedisit janë ende duke punuar mbi projekt-propozimin.
“Kur bëhet fjalë për mjedisin, ende nuk ka projekt, ende nuk ka vlerësim të ndikimit në mjedis, sepse ky është ende një proces planifikimi”, tha ai.
Ai argumentoi se Shqipëria ka një histori të fortë në mbrojtjen e natyrës, duke përmendur ndalimet e gjuetisë dhe prerjes së pyjeve, të cilat sipas tij kanë ndihmuar në rikuperimin e popullatës së flamingove.
“Kemi dokumentacion fantastik që tregon se si fauna e egër në Shqipëri u rikthye falë moratoriumit 10-vjeçar të gjuetisë”, tha Rama.
Që nga fundi i majit, ekskavatorë dhe makineri të tjera të rënda kanë hyrë në zonën e planifikuar për zhvillim, duke hapur rrugë hyrëse, duke gërmuar në rërë, duke pastruar sipërfaqe mes pishave dhe duke vendosur rrethime.
Rama thotë se kritikat janë plot me “gjysmë të vërteta”
Kryeministri sugjeroi se një pjesë e reagimeve kundër projektit po amplifikohet nga ndërhyrje të jashtme, duke përmendur atë që ai e përshkroi si një fushatë të gjatë sulmesh kibernetike iraniane kundër Shqipërisë.
Shqipëria prej kohësh e ka akuzuar Iranin se mbështet hakerë që sulmojnë infrastrukturën kibernetike të vendit, pasi Shqipëria strehoi anëtarë të një grupi opozitar iranian. Teherani i ka mohuar këto akuza.
“Ka shumë manipulim. Ka shumë gjysmë të vërteta që, orë pas ore, shndërrohen në gënjeshtra gjithnjë e më të mëdha”, tha ai.
Ai theksoi se nuk po akuzonte protestues individualë se vepronin si agjentë të huaj.
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