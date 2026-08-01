Ekonomia dhe politika po i shtyjnë më shumë amerikanë të dalin në pension jashtë vendit, shkruan revista prestigjoze Forbes, duke rekomanduar disa vende ku sipas saj bazuar në lehtësitë, kostot, kujdesin shëndetësor, rrezikun klimatik, pensionistët amerikanë janë të mirëpritur.
Një nga këto vende, më saktë të parën që Forbes liston, është Shqipëria.
“Vend i lirë me klimë mesdhetare me pamje madhështore”, shkruan revista, ndërsa thekson se Tirana, Durrësi, Saranda dhe Vlora janë vendet më të mira për të qendruar, për pensionistët amerikanë, pasi kostot e jetesës janë shumë më të ulëta se mesatarja e SHBA-së.
Përsa i përket kujdesit shëndetësor, ai vlerësohet i përshtatshëm, por duke u përmirësuar, ndërsa fitimi i të drejtës së qëndrimit është relativisht i lehtë.
Më poshtë, shkrimi i plotë i revistës Forbes për Shqipërinë:
“Vendi i fundit komunist që ra në Evropën Lindore, Shqipëria është tani anëtare e NATO-s. Ajo shtrihet në anën lindore të Detit Adriatik përballë Italisë. E vetëshpallura Toka e Shqiponjave ka një klimë mesdhetare, plazhe dhe male piktoreske, dhe një kosto jetese sa gjysma e mesatares amerikane. Krimi është i ulët dhe qeveria është mjaft e qëndrueshme (megjithëse një plan që përfshin dhëndrin e Trump, Jared Kushner, për të ndërtuar projekte të mëdha luksoze përgjatë bregdetit Adriatik ka shkaktuar protesta në rritje).
Kujdesi shëndetësor është i lirë sipas standardeve amerikane, i përshtatshëm dhe po përmirësohet, por disa pacientë ende preferojnë të përdorin specialistë në Itali ose Londër. Sigurimi shëndetësor privat është i domosdoshëm. Anglishtja flitet, veçanërisht nga shqiptarët e rinj, por jo kudo, dhe shqipja, e cila ka 36 shkronja, mund të jetë e vështirë për t’u mësuar. Nuk ka traktat tatimor me SHBA-në që ndalon taksimin e dyfishtë, por normat e taksave të Shqipërisë janë të ulëta dhe kredia tatimore e huaj e SHBA-së ndihmon shumë.
Një pensionist amerikan mund të qëndrojë në vend si “turist” për një vit të plotë, shumë kohë për të punuar për të fituar leje më të gjata. Vizat njëvjeçare që lejojnë nomadët dixhitalë të punojnë (të quajtura “Leje Unike”), një rrugë tjetër për një qëndrim të pacaktuar, janë në dispozicion dhe mund të rinovohen pesë herë. Hapi tjetër është një Vizë Qëndrimi Afatgjatë D, që çon në një vizë pensioni. Për një çift, kjo kërkon një paraqitje prej rreth 20,000 dollarësh në të ardhura vjetore pensioni nga jashtë vendit. Nga ana tjetër, fluturimet për në SHBA kërkojnë një ndalesë ose ndërrim diku. Përmbytjet nga stuhitë mund të jenë problem.
Vendet e njohura të pensionistëve përfshijnë kryeqytetin Tirana dhe qytetet bregdetare të Durrësit, Sarandës dhe Vlorës.”
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