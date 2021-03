Kina do të vazhdojë promovimin e pyllëzimit dhe mbrojtjen e burimeve pyjore për të përmirësuar cilësinë e ekologjisë dhe mjedisit. Përmes dekadave të pyllëzimeve, shkalla e mbulimit të pyjeve në Kinë është rritur nga 12% në fillim të viteve ‘80 në 23.04% aktualisht, tha Liu Dongsheng, zëvendësdrejtor i Administratës Kombëtare të Pyjeve, në një intervistë për “Xinhua”.

Vendi ka parë vëllimin e rezervave të tij pyjore në 17.56 miliardë metra kub, duke u mburrur me zonën më të madhe në botë të pyjeve të mbjella, tha Liu, i cili shtoi se zona pyjore e Kinës dhe vëllimi i rezervave pyjore janë mbajtur në rritje për 30 vjet rresht.

Duke përmendur zotimin e Kinës për të rritur vëllimin e stokut pyjor me 6 miliardë metra kub deri në vitin 2030 nga niveli i vitit 2005, Liu tha se vendi do të maksimizojë përdorimin e tokave të shkreta dhe minierave të braktisura për pyllëzimin dhe do të rritë masat për të parandaluar zjarret në pyje dhe dëmtuesit.