Greqia pritet të bëhet vendi i parë në Bashkimin Evropian që vendos kufizime të drejtpërdrejta për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit.
Një projektligj i ri, që pritet të kalojë në parlament në javët në vijim, synon të ndalojë aksesin në platforma si TikTok, Instagram dhe Facebook për fëmijët nën moshën 15 vjeç.Sipas këtij propozimi, çdo përpjekje për të hyrë në rrjete sociale nga pajisjet që përdoren nga fëmijët do të bllokohet automatikisht.
Kjo do të mundësohet përmes një aplikacioni shtetëror të quajtur “Kids Wallet”, i cili do të instalohet në pajisjet e telefonave celularë dhe do të lidhet me regjistrin civil grek për të verifikuar moshën e përdoruesit.Por projektligji nuk ndalet këtu. Ai shtrihet edhe për grupmoshën 15 deri në 18 vjeç, duke kufizuar aksesin në platforma që shesin produkte të ndaluara për të miturit, si p.sh. alkool, cigare, baste apo përmbajtje për të rritur.
Sistemi funksionon duke përdorur algoritme që filtrojnë qasjen dhe përmbajtjen në bazë të moshës së përdoruesit, pa ndërhyrë drejtpërdrejt në serverët e kompanive të teknologjisë.Qëllimi i këtij projektligji është të vendosë një kontroll më të madh mbi mënyrën se si të miturit përdorin teknologjinë dhe të kufizojë ekspozimin e tyre ndaj përmbajtjes potencialisht të dëmshme dhe të dhunshme.
Në vend që të bazohet te vetëdeklarimi i moshës, Greqia po përpiqet të ndërtojë një sistem ku mbrojtja vjen nga vetë pajisja dhe infrastruktura dixhitale, duke i dhënë prindërve dhe shtetit një rol më aktiv në këtë proces.Zyrtarë të Bashkimit Evropian pritet të vizitojnë Athinën për të mbikëqyrur zbatimin e projektit dhe për të ndarë përvojat që mund të shërbejnë si model edhe për vendet e tjera anëtare.
Disa organizata të të drejtave të fëmijëve dhe prindër kanë përshëndetur iniciativën si një hap të nevojshëm drejt kontrollit të ndikimit të rrjeteve sociale, ndërsa grupe të tjera, përfshirë kritikë nga opozita, kanë ngritur shqetësime për lirinë e të shprehurit dhe për çështje të mbikëqyrjes së të dhënave personale.
