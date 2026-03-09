Vendet e G7 kanë thënë se janë të gatshme të marrin “masat e nevojshme” për të mbështetur furnizimin global me energji, pasi lufta SHBA-Izrael me Iranin bëri që çmimet e naftës të rriteshin. Megjithatë, një takim i ministrave të financave të G7 dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) përfundoi pa një marrëveshje për të liruar rezervat strategjike të naftës së papërpunuar.
Çmimi i naftës arriti në gati 120 dollarë për fuçi të hënën, për shkak të frikës së një ndërprerjeje të gjatë të furnizimeve, duke çuar në rënien e tregjeve globale të aksioneve. Në takimin virtual, opsioni i lirimit të naftës nga rezervat ishte një nga disa temat e diskutuara, ndërsa Fatih Birol, kreu i IEA-s, tha se tregjet globale të naftës “janë përkeqësuar ditët e fundit”.
Birol tha: “Përveç sfidave të tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit, një sasi e konsiderueshme e prodhimit të naftës është kufizuar. Kjo po krijon rreziqe të konsiderueshme dhe në rritje për tregun. Vendet anëtare të IEA-s aktualisht mbajnë mbi 1.2 miliardë fuçi rezerva publike nafte emergjente, me 600 milionë fuçi të tjera rezerva industriale të mbajtura nën detyrim qeveritar.”
Pas takimit, ministri francez i financave, Roland Lescure, tha: “Nuk jemi ende atje”, kur u pyet nëse rezervat emergjente do të lirohen. Nëse rezervat lirohen, do të jetë hera e parë që nga viti 2022, pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Në një deklaratë pas takimit, G7 tha: “Ne jemi të gatshëm të marrim masat e nevojshme, duke përfshirë mbështetjen e furnizimit global me energji, siç është lirimi i rezervave.”
Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin tha se lufta me Iranin kishte shkaktuar një krizë globale energjetike dhe paralajmëroi se prodhimi i naftës, i varur nga transporti përmes Ngushticës së Hormuzit, së shpejti mund të ndalet plotësisht. Putin tha se Moska ishte gati të punonte përsëri edhe me klientët evropianë nëse ata donin të ktheheshin në bashkëpunim afatgjatë dhe jo të politizuar.
“Rusia është, e përsëris, një furnizues i besueshëm i energjisë. Gjithmonë ka qenë kështu. Ne, sigurisht, do të vazhdojmë të furnizojmë me naftë dhe gaz ato vende që vetë janë palë të besueshme. Dua të them jo vetëm partnerët tanë në rajonin e Azi-Paqësorit, por edhe shtetet në Evropën Lindore si Sllovakia dhe Hungaria. Edhe tani, disa kolegë më informuan para këtij takimi më të gjerë, ne po rrisim furnizimet për partnerët tanë të besueshëm.”
“Rusia është eksportuesi i dytë më i madh i naftës në botë dhe zotëron rezervat më të mëdha të gazit natyror në botë. Një ndërprerje e madhe e furnizimit me energji nga rajoni kërcënon të rrisë çmimet për konsumatorët dhe bizneset në të gjithë botën. Rritja e inflacionit mund të çojë në më pak ulje të normave të interesit nga bankat qendrore”.
Rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë zakonisht transportohet përmes Ngushticës së Hormuzit. Por trafiku përmes ngushticës është ndalur pothuajse që kur filloi lufta më shumë se një javë më parë
