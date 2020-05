Shefija e Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Eugena Tomimi, ka debatuar sot me gazetaren Nisida Tufa për hetimin epidemiologjik të pacientëve që janë prekur me COVID-19. Në një lidhje direkte me emisionin “Kjo Jave”, Tomimi ka thënë se hetimi epidemiologjik bëhet jo vetëm për kontaktet e ngushta, por dhe të largëta të pacientit.

Gazetarja nuk ka qenë dakord me këtë deklaratë dhe tha se vëllait të deputetit Adriatik Alimadhi, nuk i është bërë tamponi.

“Nuk e di rastin konkret, por di të them se hetimi epidemiologjik i të gjitha rasteve ka arritur në 80%, pra janë depistuar të gjitha kontaktet e ngushta, por edhe kontaktet e tjera të rrethit të parë apo të dytë i janë nënshtruar tamponit. Ndoshta vëllai i tij nuk ka qënë kontakt i ngushtë…dhe nuk është vlerësuar fillimisht”, u përgjigj Tomini.

g.kosovari