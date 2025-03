Gramosi mendon që vëllai i tij i madh, Ferjati ka vjedhur. Kjo është arsyeja pse ai e ka sjellë në “Shihemi në Gjyq”. Në një shpjegim të përmbledhur që bën kur hyn në studion e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, Gramosi thotë se kishin një pronë katër vëllezërit dhe sot nuk figuron asnjëri.

Sipas tij, Ferjati e ka shitur këtë pronë, por ky i fundit kundërshton. Sapo fillon seanca e ndërmjetësimit, ai revoltohet ndaj vëllait dhe i shkon te tavolina me një tufë dokumentesh për t’i provuar se nuk ka vjedhur.

Gramos: Në ‘92-shin na blen babai një pronë të katërve së bashku. Siç e bëri, me letra e të tëra, figurojmë të katërt. Sot nuk figurojmë jo ne, por edhe ai. Sot ky byrazeri ynë i madhi, e ka shitur a çfarë ka bërë me pronën, me atë pronarin tjetër që e ka marrë. Mua nuk më duhet. Mua më duhet me letra, siç e ka bërë babai, siç deklarohej në letër, ashtu e dua unë, me letra edhe sot.

Ferjat: Unë nuk kam grabitur pronat e vëllezërve se i kam në dosje! Shikoje! Di të lexosh apo nuk di?

Gramos: Nuk më interesojnë!

Ferjat: Këtë letrën që kemi bërë këtu, shikoje se çfarë thotë!

Gramos: Nuk më intereson!

Ferjat: Duhet t’i lexosh se unë nuk marr pronën e babait dhe vëllait! Të kam marrë 14 vjeç dhe të kam rritur!

Gramos: Ku e ke?

Ferjat: Ja ku e ke, ta lexojë kamera këtu! Ja edhe lekët që kemi derdhur, 900 mijë lekë! Ja edhe planvendosja! Të të vijë zor!

Gramos: Nuk më vjen zor mua, të të vijë ty që na mashtrove! Jo vetëm mua, por mashtrove edhe dy vëllezërit e tjerë!

Ferjat: Nuk kishe mundësi ti që të më thërrisje te shtëpia, të pinim një kafe me baba, nënë atje e me vëllezër por më bie që atje këtu?! Të të vijë zor! Të kam rritur! S’e ha pronën tënde e të babait se mezi më ka rritur babai e vëllezërit!