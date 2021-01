Një nga vëllezërit e Hekuran Dedës, i mbetur i vrarë gjatë protestës së 21 janarit, ka tronditur me dëshminë e tij, duke thënë se në orën 23:00 të natës, pasi kishte ndodhur ngjarja tragjike, shoqëruesi i ish- kryeministrit Sali Berisha u kishte shkuar në shtëpi me çanta me euro. “Ne nuk jemi nga ato që shesim gjaku”, i tha ai ministres së Shtetit, Elisa Spiropalit, e cila këtë të shtunë i shkoi për vizitë familjes Deda, pasi qeveria i shpalli 4 viktimat e 21 janarit “Dëshmorë të atdheut”.

“Ata janë kriminela, se po të kishin qenë aq të pastër, na ofruan valixhet me euro këtu, në 11 të natës. Ne nuk jemi nga ata që shesim gjakun. Erdhi shoqëruesi i Berishës, ça pret populli sot, u bënë 10 vite. Janë kriminela. Akoma më dhembin sytë kur i shoh në media, dalin aty kriminela. Populli do i gjykojë”, tha vëllai i Hekuran Dedës.

Vëllai tjetër vë theksin se si ajo qeveri fshehu provat me anë të mjekut, Sami Koçeku i cili deklaroi se protestuesit ishin qëlluar nga afër.

“Ishte ai doktori që i kishte lidhur kokën vëllait dhe pastrua, ai kollceku, ai ka qenë. Ka fshehur provat”, rrëfen ai.

Megjithatë, nëna e Hekuranit, shprehet e bindur se një ditë do të bëhet drejtësi.

“E drejta do të dalë, do të vonojë, por pa dalë nuk ka me ndjenjë”, u shpreh ajo.

Që drejtësia do të vihet në vend, i sigurioi edhe Spiropali, teksa gishtin si fajtor kryesor e drejtoi qe qeveria e aso kohe me në krye Sali Berishën.

“Qeveria mendoi, kryeministri, që t’i shpallte “Dëshmorë të Atdheut” se ajo vrasje ishte e paimagjinueshme për ne dhe gjithë shoqërinë, dhe fshehja e provave është vrasje për herë të dytë. Pengimi i drejtësisë dhe gjithçka tjetër. Plaga juaj nuk është mbyllur, por ne do bëjmë maksimumin të jemi me ju gjithmonë. Dolën në ekrane. Kamerat i kanë fshirë të kryeministrisë, gardistët nuk i dorëzuan në kohë, nuk lanë gurë pa fshehur vrasjen dhe e themi me zë të lartë se kështu është”, u shpreh ajo.

PJESË NGA BISEDA

Zabit Deda: Vëllai im kur është vrarë…jam futur unë në zyrë me vëllain dhe Spartak Ngjelën. Ishte doktori atje që i kishte lidhur kokën dhe e kishte pastruar…Sami Koçeku, ai ka qënë.

Spiropali: Ai doli edhe ne ekran.

-Po.

Zabit Deda: Ai i ka thënë këto, edhe për vëllanë tonë, kanë fshehur provën…

Spiropali: E tmerrshme, dolën edhe nëpër ekrane thanë janë vrarë me plumb nga afër. Kamerat e kryeministrisë i kanë fshirë, gradistët nuk i dorëzuan në kohë, ai doli dhe në ekran, Prokurorinë s’e lanë. Ata nuk lanë gur pa levizur për ta fshehur vrasjen dhe ne këtë e themi me zë të lartë. Kështu është.

Ilmi Deda: Ata janë kriminelë, se po të ishina aq të pastër… na ofruan valixhet me euro në 11 të natës. Ne nuk jemi nga ata që shesim gjakun vëllait. Shoqëruesi i Berishës. Ç’a pret populli sot, u bënë 10 vjet nga kriminelët? Akoma më dhembin sytë kur I shoh në lajme. Dalin aty kriminelë.

Por populli do i gjykojë!

Spiropali: Duhet të shporren njëherë e mire!

Nëna e Hekuranit: E drejta do të dalë, do të vonojë por pa dalë s’ka për të rënë.

Spiropali: Ata nuk duhet të kishin më asnjë lloj fytyre të dilnin publikisht, ata duhet të ishin marrë të pandehur, duhet të hetoheshin. Thoshte po të afrohej Edi Rama do ta qëlloja me snajper, pra i ka dhënë ai urdhrat.

Dhe nuk dinë të qeverisin ata, ata vetëm sundojnë, vetëm i përçajnë njerëzit, i blejnë, I vënë kundër njeri-tjetrit, kaq dinë të bëjnë, e kanë treguar!/Shqiptarja.com/