Një prej personave për të cilin autoritetet italiane lëshuan masën “arrest në burg”, pas operacionit “Ura”, ishte edhe shtetasi Redi Tusha, vëllai i Ervis Tushës, nga Shijaku.

Tusha është njëri prej truprojave të Sali Berishës, i cili shihet shpesh në daljet e tij publike, sidomos gjatë protestave.

Analisti Ergys Mërtiri në emisionin “Real Story” në ABC News, u shpreh se ish-kryeministri Sali Berisha sipas tij ka lidhje me grupet kriminale. Ndërsa për zgjedhjet parlamentare të mbajtur më 11 majit, ai tha se ka qenë një proces i qetë për ndryshim nga viti 2021 ku theksoi se niveli i përfshirjes së grupeve kriminale ka qenë më i lartë.

“Që Berisha ka lidhje me grupet kriminale kjo ka dalë edhe tek arsyer përse është non grata te Britania e Madhe. Dhe kjo nuk të habit. Ndërsa për zgjedhjet mund të them se kanë qenë më të qeta edhe për shkak se SPAK ka qenë nëpër këmbë. Por edhe fakti se rezultati ishte i dukshëm dhe i qartë. Të bëjmë dallimin me vitin 2021 ku ka qenë niveli më i lartë i përfshirjes së grupeve kriminale në zgjedhje. Pati përplasje…Në Elbasan pati edhe të vrarë. Pra këtë herë nuk pamë situata të tilla. Unë bëj habi që edhe këto raste që po hetohen nuk duhet të ishin për shkak se edhe rezultati ishte i qartë”, tha Mërtiri.