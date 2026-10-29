Gjykata e Posaçme ka shtyrë seancën gjyqësore ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, duke mos pranuar që procesi të vijojë pa praninë e avokatëve mbrojtës. Seanca e radhës është caktuar më 5 nëntor.
Për shkak të mungesës së mbrojtësve, gjykata ka vendosur të caktojë avokatë kryesisht për Metën dhe Kryemadhin, me qëllim garantimin e mbrojtjes së tyre në proces. Ndërkohë, gjatë kohës që trupa gjykuese ishte tërhequr për vendim, Ilir Meta ka shkëmbyer batuta me një person nga publiku, duke ironizuar situatën e Erion Veliajt.
“Çojini ndonjë gjë për të ngrënë Veliajt, se do e lënë edhe pa bukë këta, vetëm se kritikoi Vuçiçin”, u shpreh Meta.
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