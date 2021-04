Kryetari i Bashkisë Tiranë dhe drejtuesi i qarkut të PS në Tiranë, Erion Veliaj është i ftuar në emisionin “Repoltix” në Report Tv me gazetarin Denis Minga. Sfidat për 25 prillin dhe fushata elektorale do të jenë në fokus të diskutimeve.

I pyetur nëse do preferonte një fletë votimi me emra ap me numra siç dhe u vendos, Veliaj tha se ndoshta ideale do të ishte me emra, por lista shfaqet probleme sidomos për Tiranën dhe për këtë iu gjend zgjidhja me nr. Ai tha se në fletën e votimit me numra të gjithë do të kontribuojnë së bashku për PS si një skuadër e madhe dhe e bashkuar.