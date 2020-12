Kreu i bashkisënënvizoi se nëkryeqytetekzistojnë 300 akademi dhe shoqata futbolli, të cilat edukojnë të rinjtë jo vetëm me sport, por edhe me frymën e bashkëpunimit dhe të punës.

“Jam krenar jo vetëm për tre ekipet e kryeqytetit, por edhe për 300 akademitë e shoqatate futbollit që ekzistojnë në Tiranës, sepse janë burim energjie pozitive. Sigurisht, nga këto 300 akademi nuk do dalin të gjithë futbollistë elitarë, nuk do luajnë për këto tre uniforma të mëdha, por fakti që djemtë e vajzat e qytetit tonë mësojnë të luajnë në ekip, mësojnë se jeta ka edhe humbje, edhe fitore, të bën të jesh entuziast për t’u ringritur pas humbjes, apo të jesh me këmbë në tokëpas fitores. Kjo më bën të ndihem shumë krenar që i shërbej këtij qytetit,ndaj dua t’i falenderoj me gjithë zemër të tre skuadrat, të cilat dhanë këtë mesazhsot”, tha Veliaj.

Të tre skuadrat u përballën me njëra-tjetrën dhe Tirana u shpall fituese, pasi u mposht nga Dinamo me penallti, por fitoi me rezultatin e thellë 4-1 ndaj Partizanit. Ndërsa, nga ana tjetër, “të kuqtë” fituan me penallti ndaj Dinamos./a.p