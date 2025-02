I ftuar në emisionin “NOW me Erla Mëhillin”, juristi Ylli Manjani ka komentuar arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.

– Advertisement –

Manjani e ka cilësuar arrestimin e Veliajt si një veprim të papranueshëm, duke theksuar se ai u ndalua pa fakte dhe prova, dhe që ndaj tij nuk ka akuzë zyrtare.

“Se pari, edhe nga përshkrimi i gazetarit, por dhe nga njoftimi i SPAK-ut, kuptojmë se Erion Veliaj nuk është i pandehur. Do të thotë që ndaj këtij personi nuk ka akuza zyrtare. Ajo që ne kemi diskutuar, dhe unë kam qenë dhe jam i vetmi që mund të kem këtë tezë, është se personi nën hetim nuk është i pandehur. I pandehur do të thotë që shteti të ka vënë zyrtarisht në akuzë dhe kjo ndodh kur ndaj teje ka prova, akuza kërkon prova, jo llafe. Sot, ndaj personit nën hetim nuk ka akuza, që do të thotë se SPAKU nuk ka mbledhur ende prova që ta ketë të pandehur”, tha Manjani.

Ai gjithashtu e quajti të papranueshme mbajtjen në paraburgim të një personi pa akuza zyrtare, duke theksuar se këtij parim i ka qëndruar për 15 vjet.

“Nuk mund të rrije njeriu në paraburgim dy vjet pa akuzë. Jo vetëm Erion Veliaj, por edhe kryeministrit Rama ti ndodhi kjo, unë të njëjtën gjë do të them, sepse kjo vlen për të gjithë. Shteti serioz, kur të vë në akuzë, të hedh hekurat. Nuk ka pse të arrestosh nëse ke dyshime se ai mund të prishe prova. Mund ta largosh nga detyra dhe nga zyra, por jo ta arrestosh”, shtoi juristi.

Manjani theksoi gjithashtu se, nëse SPAK do të kishte prova, do ta kishte çuar Veliajn direkt në gjyq, por pasi nuk e ka bërë këtë, kjo tregon se akuzat nuk janë të mjaftueshme për ta bërë atë të pandehur.

“Nëse SPAK do të kishte prova, në atë njoftim, atëherë do të ishte i pandehur dhe do ta çonte direkt në gjyq. Po fakti që nuk e bën këtë, do të thotë që nuk është gati ta bëjë këtë gjë”, u shpreh ai.

Juristi shtoi se ai është kundër masave të sigurisë jo proporcionale dhe ekstreme, të cilat ai i sheh si një standard të keq në drejtësinë penale.

“Kam qenë, jam dhe do të jem kështu, përderisa kemi një standard të keq në drejtësinë penale, besoj unë, në hapësirën evropiane.”

Manjani përmendi edhe mundësinë që Veliaj të rrezikojë deri në 36 vite burg vetëm për akuzat e korrupsionit pasiv, duke theksuar se është e çuditshme që i ndodhin këto ngjarje njerëzve të Partisë Socialiste.

Ai përmendi gjithashtu se disa persona të tjerë që ishin nën hetim, ishin mbajtur në paraburgim për më shumë se tre vjet, pa u sjellë asnjë akuzë konkrete ndaj tyre.

“1 ose 2 vjet mund të qëndrojë në paraburgim, teorikisht 1 vit është mesatarja, por mund ta çojnë edhe dy. Po këtij SPAK-u, para pak muajsh, i dolën 32 persona pasi u kishin skaduar afatet. Ata ishin nën hetim pa gjykim ende, por bënë 3 vjet paraburgim”, përfundoi Manjani.