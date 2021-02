Në takimin me banorët e Njësisë 8 në kryeqytet, kryebashkiaku Erion Veliaj vuri theksin te vlera e pronës që është rritur në këtë zonë pas investimeve të Bashkisë së Tiranës. Veliaj tha se është mbajtur çdo premtim për banorët e njësisë, ndryshe nga Basha që premtoi tram, e që s’do e votojnë as familja e të afërmit e tij.

“Unë nuk e premtova ndonjëherë tramin dhe nuk jap dot llogari për diçka që s’e kam premtuar, por çerdhet, kopshte, shkollat që premtova i mbajta dhe unë besoj se prapë e mira s’ka fund e duhen bërë gjëra të tjera. Atij i ngeci sahati, e jo më trami, që s’diskutohet fare. Ne na janë bashkuar edhe vetë familjarët e kryetarit të opozitës, se normale çuni i xhajës me ne do vijë. Atij nuk ia jep votën gruaja, jo më t’ia japë çuni i xhajes”, u shpreh ai.

Ndërsa, për ndryshimin që premton opozita, Veliaj tha se në fakt PD dhe LSI po risjellin në Parlament memet, pesanjosët dhe ata që dalin me pistoletë kundër lodrave të fëmijëve.

“Na propozojnë për deputetë rraqet e tranzicionit dhe thonë ne jemi qeveria e re. Te Njësia 4, deputet ishte ai me patllake, Strazimiri, duke u rrahur me kalamajtë te këndi i lodrave. Po prisnim të na vinin profesorë nga Oksfordi dhe Harvardi, por na erdhën ca studentë me 5-a. Pra, një parti si LSI, që dikur gjithsesi kishte drejtues si Sabit Brokaj, Pëllumb Xhufi, sot kanë përfunduar te pesanjosët”, përfundoi ai.

