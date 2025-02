Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë së Budapestit, Gergely Karacsony. Dy homologët vlerësuan marrëdhënien e veçantë mes dy qyteteve, si një bashkëpunim i nisur prej kohësh, i cili vijon edhe sot.

“Një nga arsyet pse Ujësjellës-Kanalizime i Tiranës është i vetmi ujësjellës në Shqipëri që del me fitim, pra që ka mundësi të marrë kredi, të paguajë detyrimet, të bëjë më shumë investime, duke transformuar një qytet të cilin e gjetëm pa një pikë ujë, kurse në zyrat e bashkisë uji merrej me sapllake dhe govata, në një qytet që në pjesën më të madhe të ditës ka 24 orë ujë, është edhe meritë e konsulencës dhe këshillave që kemi marrë nga Budapesti, të cilët na kanë udhëzuar si është mënyra më e mirë për të menaxhuar një nga sektorët më të vështirë të një qyteti që vetëm rritet, siç është sektori i ujësjellësit”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku bisedoi me homologun e tij për një bashkëpunim të ri në sektorin e transportit publik. “Aktualisht transporti ynë publik funksionon vetëm me autobus, duke patur parasysh se nuk i kemi ende mundësitë financiare për të pasur një metro, deri sa të hyjmë në Bashkimin Evropian. Por, kjo nuk na pengon që ta çojmë në eficencë maksimale sistemin tonë të transportit publik me autobus. Me taksitë elektrike kemi ecur shumë më shumë, ndoshta edhe më shumë se qytetet e tjera, ndërkohë që qytetit do duhet t’i lëmë gjithsesi një plan për një metro në të ardhmen dhe kur të jenë kushtet, që me financimet e Bashkimit Evropian të kemi mundësi ta përballojmë, të jetë gati për t’u zbatuar. Jam vërtet shumë entuziast që, në çështje të ujit dhe transportit, ne të kemi një partner ideal siç është Bashkia e Budapestit”, nënvizoi Veliaj.

Kryetari i Bashkisë së Budapestit, Gergely Karacsony tha se qyteti i Tiranës ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, sidomos në dekadën e fundit.

“Jam i lumtur që takoj mikun tim. Mbetëm vërtet të befasuar nga pritja e rezervuar, në kuadër të samitit “Pakti i Qyteteve të Lira”, si edhe nga politikat që liderët politikë shqiptarë kanë ndjekur dhe përfaqësojnë. Tema e sigurisë, e cila luan një rol thelbësor në ditët e sotme, ishte edhe çështja kryesore e Samitit. Është i rëndësishëm fakti që tema e sigurisë të mos monopolizohet nga asnjë përkatësi politike dhe që qytetet të jenë të mbrojtura dhe të sigurta në përballjet e tyre, falë autonomisë dhe sovranitetit të tyre. Tirana ka pësuar një zhvillim të jashtëzakonshëm në dekadën e fundit dhe qartazi vihet re që ky zhvillim nuk ka të ndalur. Ndaj, jam vërtet shumë entuziast për bashkëpunimin mes Budapestit e Tiranës në fushat e transportit publik dhe furnizimit me ujë”, theksoi ai.