Avokati Arbër Hoxha thotë se masa e arrestit në burg”, vendosur ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, është e gabuar.

Në një intervistë për “Newsline” në ABC News, Hoxha u shpreh se në disa raste, Prokuroria e Posaçme është më e ashpër sesa duhet, dhe shtoi se masa e arrestit shtëpiak, do ishte më e përshtatshme.

“Nëse do t’i qëndrojmë koherent asaj që kemi thënë, SPAK dhe GJKKO, por edhe gjykatat në tërësi, kanë masën e sigurisë “arrest në burg”, është e tepruar. Unë jam i mendimit që krimet e larta duhet të ndiqen me masë sigurimi, por shumica duhet të ndiqen me arrest shtëpie. Janë shpenzuar 15 milionë euro fon te BE për mbikëqyrje elektonike. Nëse do funksiononte, masa arrest shtëpie, jo vetëm për zotin Veliaj, por edhe të gjithë zyrtarët që dyshohen, mund të ishte e përshtatshme. Shqipëria është kthyer me kohë në një republikë, jo të prokurorëve, por të mungesës së gjykatave”.