Festivali i përbashkët kulturor Shqipëri-Izrael që po zhvillohet në Tiranë ka rikthyer edhe njëherë vëmendjen te mikpritja shqiptare, e cila, sikurse u shkrua në historinë e pas Luftës së Dytë Botërore me hebrenjtë, po përsëritet me qytetarët afganë sot, të cilët kanë gjetur një strehë të sigurtë në vendin tonë.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili së bashku me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ishin të ftuar nderi në mbrëmjen e dytë të eventit me fokus marrëdhëniet ndërmjet popullit shqiptar dhe atij hebre, u shpreh krenar për mbrojtjen e hebrenjve në vendin tonë përgjatë Holokaustit.

Kryebashkiaku ka shprehur mirënjohjen e tij për popullin mikpritës shqiptar.

Edhe ambasadorja Yuri Kim u shpreh e befasuar nga ky virtyt i mikpritjes shqiptare.

“Ka shumë gjëra që thuhen për shqiptarët dhe për Shqipërinë, por, për mua, më e vërteta ndër to është ajo që thuhet për shqiptarët dhe për Shqipërinë të cilët janë njerëz të mikpritjes dhe të kurajës. Sa herë që dikush është në nevojë, shqiptarët janë të gatshëm të ofrojnë dorën e ndihmës. Ata e bënë këtë përgjatë Luftës së Dytë Botërore. Ata e ribënë tani. Në situatat kur bota kalon në momente kur duhet të mbajë shënime, shqiptarët janë të gatshëm të ofrojnë bukë, kripë dhe zemër. Jam vërtet shumë krenare që ndodhem në mesin tuaj, por gjithashtu e di, si një qenie njerëzore nëse do rastis ndonjëherë të jem në vështirësi, vendin ku mund të vij të strehohem, do vij në Shqipëri. Mendoj që këto janë mësime që duhet t’i mësojë bota nga një vend kaq i vogël. Është një vend i vogël me zemër kaq të madhe,” u shpreh diplomatja amerikane.