Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka publikuar detaje nga shkolla më e re në Tiranë, e cila do të mbajë emrin e gazetarit të ndjerë Andrea Stefani.

Shkolla e re ndodhet tek rre-rrotullimi i Shpiponjës dhe pritet të presë 1000 nxënës.

Njoftimi i Erion Veliajt:

Sot do inspektoj shkollen me te re ne Tirane tek rreth-rrotullimi i Shqiponjes

E dizenjuar nga @StefanoBoeri do jete 9 vjeçare me para-shkollor per 1,000 nxenes & do mbaje emrin e gazetarit te drejte e te ndershem “Andrea Stefani”

Shpetim per gjithe zonen Astir-Dogane!