Erion Veliaj shprehet i sigurt se mazhoranca do të fitojë edhe mandatin e tretë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Duke folur për emisionin “Pa protokoll”në Report tv, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se Rama do të arrijë një tjetër fitore në 2021 për të vijuar bashkëpunimin edhe me pushtetin vendor.

“Unë mendoj se Edi Rama do të fitojë më thellë në zgjedhjet e ardhshme sepse mendoj se puna titanike për menaxhimin e pasojave të tërmetit, s’besoj se ka nevojë për fushatë. Unë mendoj për fitoren që të kemi një superfitore. Unë jam në këtë punë deri në vitin 2023. Edi Rama do ta fiillojë mandatine tij në 2021 dhe do ta mbarojë në 2025. Për fitoren këtu nuk diskutohet që PS ëhstë forcë e parë. Ne do të synojmë 71 që është fitorja minimale apo 74- 75 që është fitorja komode. Jo komode për të qenë Edi Rama rehat, por komode për punë. Bovilla nuk do ishte inauguruar dje nëse ne do të ishim me atë koalicion që mua më tradhëtoi ditën kur ne miratonim atë investim”, tha Veliaj.

