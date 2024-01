Në ditën kur Tirana mori zyrtarisht Presidencën e Rrjetit më të madh të qyteteve të Ballkanit, B-40, kryebashkiaku Erion Veliaj priti në takim homologun e tij të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, të cilit i dhuroi “Çelësin e Tiranës”. Veliaj tha se Tirana duhet të marrë shembull nga Stambolli sa i takon turizmit.

“Stambolli është qyteti më i madh, pas Tiranës, me 1 milionë shqiptarë. Ne frymëzohemi nga Stambolli, që është bërë sot edhe një shembull i bashkëjetesës. Ne jemi vërtet të lumtur që jeni këtu sot, ju falenderojmë shumë për vizionin për të krijuar një rrjet qytetesh. Ne do të bëjmë maksimumin që kjo Presidencë, ashtu si edhe ju e parashikuat, të jetë një vit me shumë aktivitete, më shumë fuqizim dhe më shumë bashkëpunim”, u shpreh Veliaj.

Mandej, kryebashkiaku tha se fqinjësia e mirë ka shumë rëndësi dhe se si President i ri i B-40, do të bëjë maksimumin që të ruajë këtë vizion. “Ka shumë rëndësi kush janë fqinjët: Për ne është shumë e rëndësishme që Turqia është një fqinj i mirë, që Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, pra krejt rajoni, po shkon drejt një fqinjësie të mirë, duke lënë pas kujtimet e së vjetrës dhe të përçarjes. Si President i ri i B40-ës do të bëj maksimumin që vizioni që themeluam në Stamboll, të vazhdojë në Ballkan. Unë besoj se diplomacia e qyteteve është po aq e rëndësishme sa ajo mes shteteve. Dua t’ju falenderoj për mikpritjen e shqiptarëve në Stamboll dhe faktin se jeni një shtëpi e madhe për ata që kanë krijuar familje aty”, tha Veliaj.

Kryetari i Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu tha: “Jam shumë i lumtur. Ne jemi fqinj në Stamboll me shumë shqiptarë, ata janë vëllezërit e mi. Kam të njëjtën ndjesi edhe tani që ndodhem këtu.”

Për një vit, Tirana do të ketë dhe drejtimin e Presidencës së Rrjetit më të madh të qyteteve ballkanike, B-40./m.j