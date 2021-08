Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka postuar disa foto në rrjetet sociale nga mëngjeset në Parkun e Liqenit Artificial.

Në to duken fëmijë që po argëtohen duke pikturuar.

“Sa bukur kur vera me mëngjeset e freskëta nis plot lojëra, pikturë e argëtim në park. Me ngjyrat e fëmijëve qyteti vishet me magji!”, shkruan Veliaj në rrjetet sociale.

Në Parkun e Liqenit Artificial të Tiranës të rritur e fëmijë mund të kalojnë momente argëtimi nën shoqërinë e njëri-tjetrit dhe të shijojnë freskinë që u fal natyra.

/b.h