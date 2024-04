“Sduhet të ngatërrojmë klounin nga lideri”, tha Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në intervistën e dhënë prë Report tv teksa u është përgjigjur akuzave politike të Sali Berishës dhe Ilir Metës.

Arbër Hitaj: Dua një koment edhe direkt po ua kërkoj në lidhje me kundërshtarët tuaj politik. Berisha iu ka pjesë të repertorit të tij nga ballkoni por edhe zoti Meta. Ka mbajtur një konventë që e ka quajtur historike.

Erion Veliaj: Po ça komenti, përveçse më dhimbsen. Më dhimbsen. Kur fillon i trajton si kundërshtarë duket sikur e merr seriozisht ndërkohë që janë dy pacientë në thelb, njëri pacient në kushte shtëpie dhe që ulëret nga dritarja. Kur kemi qenë të vegjël, njerëzit kur shikonin dikë që dilte ulëriste në dritare në ballkon, u thoshin mblidheni atyre të shtëpisë. Këtu qartazi pacienti është më i fortë se infermierët. Është dhe ky tjetri nga Përputheni që bën këto mizanskenat me kap prime. Por jo çdo njeri që kap prime, zgjidhet. S’duhet të ngatërrojmë kllounin me liderin. Të bësh atë lloj cirku dhe të bëhesh gazi i botës për klikime, është profesioni i ca influencerave që nuk kanë lidhje me politikën. Të jesh burrë shteti, të marrësh përgjegjësi, të marrësh vendime do të thuash unë në këtë vend lashë këtë shenjë dhe të dëgjoje sot atë përroin e ndërgjegjes klinike dhe ti thua ore ça ka bërë ai për vendin përveçse mori në gojë të gjithë dynjanë, ça bëri për vendin, ku la një shenjë. Mësimi për të rinjtë është: së pari mundohu të lësh vepra, që të mos kujtohesh për fjalët dhe përgojimet, por për vepra konkrete 1,2,3,4,5…20.