Në seancën e datës 1 shkurt në GJKKO, ku u shqyrtua kërkesa e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, për zëvendësimin e masës së arrestit me burg, është shënuar një tjetër ngjarje e shëmtuar me drejtësinë e re shqiptare.
Nga një pjesë e regjistrimit audio të seancës në fjalë, e siguruar nga mbrojtësit e Veliajt, zbulohet se si në sallën e gjyqit ish drejtuesi i SPAK, Altin Dumani kërkon që të përjashtojë nga ushtrimi i të drejtave kushtetuese jo vetëm kryebashkiakun Veliaj, por edhe mbrojtësit e tij.
Në audion e siguruar nga mbrojtësit e Veliaj, Dumani dëgjohet të thotë: “I pandehuri ka pajtuar edhe një studio jo shqiptare, ka paguar, është paguar një këst të paktën 300.000 dollarë për mbrojtjen ndërkombëtarisht të tij. Mund fare mirë, le të kontaktojë, ose të hapim një fond për të përballuar edhe shpenzimet e avokates së caktuar kryesisht, e cila do të shkojë në Durrës dhe ta takojë të pandehurin me qëllim që të dakordësojnë në lidhje me ecurinë e procesit. Por, unë sërish mendoj që jemi në kushtet kur i pandehuri dhe mbrojtja e tij e zgjedhur, apo e caktuar, nuk përfitojnë nga e drejta për të shprehur kërkesat sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës Penale”.
Një deklaratë që tregon se procesi ka pushuar së qeni një procedim penal dhe duket se po shndërrohet haptazi në një proces personal, pa asnjë lidhje me figurën dhe detyrimet e një magjistrati.
Por, skandali bëhet edhe më i madh kur prokurori tjetër i çështjes, Ols Dado kërkon përpara gjykatës që Veliaj duhet të qëndrojë në burg sepse po ushtron të drejtën e tij për t’u mbrojtur. Sipas asaj që prokurori Dado artikulon në audion në fjalë, fakti që mbrojtja ndërkombëtare e Veliajt po informon institucionet partnere dhe po ekspozon publikisht shkeljet e procesit, përbën arsye për izolim. E thënë ndryshe: i pandehuri nuk duhet as të mbrohet, as të flasë, as të kërkojë mbrojtje përtej kufijve, sepse çdo dritë e hedhur mbi procesin “i nxin faqen” drejtësisë. Në këtë përmbysje të plotë të parimeve kushtetuese, prokurori Dado nuk e sheh më burgun si masë të fundit, por si mjet disiplinues ndaj atij që guxon të mbrohet dhe të dëshmojë përpara opinionit dhe institucioneve ndërkombëtare.
Prokurori Dado: “Përtej argumenteve që paraqiti prokurori i çështjes, do të doja t’i sjell në vëmendje gjykatës që gjatë kësaj periudhe, jemi vënë në dijeni pasi elementë të ri në lidhje me nenin 228 të Kodit të Procedurës Penale, të nenit 163 në lidhje me kushtet e përcaktimit të masës së sigurimit personal, jemi vënë në dijeni për një fushatë lobimi të shtetasit Erion Veliaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një fond financimi rreth 221 mijë dollarë. Nga burimet të hapura, është një shkrim – ka shumë shkrime, por do të doja që këtë gjykata ta shqyrtonte si provë – në gjykimin tonë kjo fushatë lobimi e cila ka shkuar deri në nivelet më të larta politike administrative të Shteteve të Bashkuara nuk përbën një mbrojtje juridike për veprimtari të funksionit politik, synon deligjitimimin e organeve që po gjykojnë aktualisht çështjen dhe tregon vullnetin e të pandehurit për të shmangur procesin penal. Pra, mbrojtja nga procesi penal dhe jo mbrojtja në procesin penal duket se është synimi kryesor i të pandehurit Erion Veliaj gjatë këtyre muajve të hetimit paraprak, por dhe të gjykimit në seancë paraprake. Për ne është një element shumë i rëndësishëm që tregon se klima e krijuar në raport me prokurorinë e posaçme, por dhe me gjyqtarin në hetim paraprak. Të mos harrojmë këtu që nga burime të hapura gjithashtu, këta aktorë të sistemit të drejtësisë, pra edhe prokurorë të prokurorisë së posaçme, por edhe gjyqtarë janë cilësuar si anëtarë aktivë të një partie që i përket opozitës në Shqipëri. Janë cilësuar të lidhur, ose të paktën vetëm prokurori, me interesa të ngushta zhvillimore ndërtuese. Kjo është një situatë që krijon një klimë ndikimi jo vetëm tek organet e drejtësisë dhe aq më tepër mund të imagjinojmë efektin që krijon tek dëshmitarët, por dhe tek dëshmitarët e drejtësisë që janë pjesë jetike, thelbësore e këtij procesi.
Dado: Po në lidhje… zonja kryetare, prokuroria e posaçme nuk e di se sa do të ishte me vend që ndoshta i ka paraqitur i pandehuri vendimin e gjykatës së shkallës së parë.
Gjyqtarja: Faktikisht nuk janë elemente kryesisht por nëse i keni shumë mirë.
Dado: Ne i kemi sepse na është dashur neve për t’u orientuar si dhe aktin ose dokumentin që sapo cituam nga burime të hapura, por edhe tre urdhrat e pasqyrimit të ndryshimeve të veprës penale.
Gjyqtarja: Po që pasqyrojnë….
Dado: Që pasqyrojnë ndryshimet ose më saktë rëndimin e pozitës juridike të pandehurit pas momentit të zbatimit të masës së sigurimit arrest me burg më 10 shkurt 2025./ Marre nga Tema/
