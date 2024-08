Nga 1 janari i vitit 2025, pensionistët do të mund të udhëtojnë falas me të gjitha linjat urbane të kryeqytetit. Lajmi u bë me dije këtë të enjte (22 gusht) nga kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

“Lajmi i mirë për pensionistët është se nga 1 janari ne do të subvencionojmë transportin publik për ta. E kuptoj që inflacioni, çmimet janë një stres për pensionistët dhe teksa qeveria po mendon për rritjen e pensioneve, bashkia do të japë kontributin e saj, duke e bërë udhëtimin falas, nga 1 janari 2025, për të gjithë pensionistët e qytetit të Tiranës”, tha Veliaj.

Lajmi vjen pas vendimit të qeverisë për rritjen e pensioneve.

