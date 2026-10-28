Avokati Plarent Ndreca ka deklaruar sot se transferimi i kryebashkiakut Erion Veliaj në paraburgimin e Fierit është kryer pa i vënë në dispozicion asnjë akt. Në një interviste për Top Channel, Ndreca eshte shprehur se:
“Fakt ky që tregon minimalisht mungesë transparence dhe maksimalisht një shkelje e rëndë të të drejtave të zotit Veliaj. Ai ka të gjithë të drejtën ligjore dhe kushtetuese për t’u njohur me aktin mbi bazë të cilit ai transferohet, shkaqet ku është bazuar Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për të bërë këtë transferim, për sa kohë që Veliaj nuk ka shprehur asnjë shqetësim dhe konsensus për këtë lloj transferimi”, tha avokati.
Ndreca tha se ishte rrugës për në burgun e Fierit, pasi kishte marrë informacione se Veliaj ishte vendosur në një qeli izolimi.
“Sipas informacioneve, rezulton se zoti Veliaj është vendosur në një qeli izolimi, pa dritare, pa kushte normale për të paraburgosurit, megjithatë nuk e konfirmoj dot dhe për këtë arsye jam nisur për të verifikuar këtë fakt. Do përpiqem ta takoj dhe të shikoj se çfarë kushtesh i kanë vënë në dispozicion autoritetet e burgut të Fierit”, u shpreh ai.
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