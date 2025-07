Analisti Arben Meçe komentoi mbajtjen në paraburgim të Veliajt për më shumë se 6 muaj. Meçe tha për ‘Real Story’ se Veliaj duhet të jepte dorëheqjen qëkur nisi çështja e 5D. Më tej, analisti tha se Veliaj është motor pune për Tiranën dhe se kryeqyteti nuk do të ketë zgjedhje për kryetar të ri.

“Kur prokuroria nis çështjen e 5D, Veliaj duhet të jepte dorëheqjen. Kur vjen te 5 D, Veliaj duhet të thoshte që përgjegjësia morale dhe politike është imja. Drejtorët janë në lidhje

Pushteti lokal është ekzekutiv, drejtorët takohen me Veliajn. Tirana në 10 vjet të Veliajt, falë energjisë dhe mbështetjen e Ramës, ishte një motor pune. Ai që ka emëruar Rama si kryetar bashkie, është një person që nëse ikën Erioni, ai do të vijë. Veliaj është punëtor. Tirana nuk do të ketë zgjedhje”, tha ai.