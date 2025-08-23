Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka shperndare kete pasdite ne rrjetet sociale, nje mesazh ngushellimi per vdekjen e Artur Zhejit.
Veliaj shkruan se Zheji ishte një gazetar kalibri që do t’i mungojë shumë publikut.
“Lajm fort i hidhur ndarja nga jeta e Artur Zhejit! Ngushëllime familjes, të afermve, miqve e kolegëve për humbjen e rëndë të gazetarit dhe publicistit të shquar, që i dha shumë medias shqiptare nga vitet ‘90 e deri sot.
Arturi ishte një intelektual i spikatur, një mendje kritike dhe një gazetar kalibri që do t’i mungojë shumë publikut. Prehu në paqe mik i mirë” shkruan ai.
