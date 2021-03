Të gjitha bizneset që ushtronin aktivitetin në katet e para të pallateve të dëmtuara nga tërmeti, do marrin të njëjtat hapësira edhe në pallatet e reja që po rindërtohen. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, zhvilloi një takim me përfaqësues të disa bizneseve në Vorë, të cilat shumë shpejt do të bëhen pjesë e Zonës së Lirë Ekonomike, që Bashkia e Tiranës po krijon në zonën e Kasharit, sidomos për sektorin e automotiveve.

Veliaj tha se propozimi për bizneset do i shkojë qeverisë në emër të Shoqatës së Bashkive.

“Kemi të njëjtën situatë në Kombinat, ku shumica e kateve të para të ndërtesave të vjetra janë përshtatur si mjedise për shërbime dhe biznes. Propozimi ynë është: kush ka qenë biznes me numër NIPT-i, të trajtohet me hapësira të reja për shërbime. Ne do ta propozojmë si Shoqatë e Bashkive për të gjtiha bashkitë e prekura nga tërmeti. Nuk është një zgjidhje vetëm për Vorën, por vlen edhe për Kombinatin, Kinostudion, për Shijakun, Rrogozhinën, Thumanën, Krujën dhe Laçin,” tha kryebashkiaku.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës tha se Vora do të marrë një zhvillim shumë të madh me afrimin e Tiranës me Durrësin, por sidomos me krijimin e Zonës së Lirë Ekonomike në Kashar.

g.kosovari