“Ne jemi kundër të gjithëve dhe të gjithë bashkë kundër Ramës dhe PS. Të gjithë ata që e shohin pushtetin si plaçkë që e kanë kthyer politikën në pazar. Skuadra fituese nuk dyshon në lidership. Humbësit vijnë me skuadrën humbëse. Sa herë ka qenë PD në pushtet qyteti ka degraduar. Për njerëzit mjafton dhe stili i fushatës për të kuptuar 2 qytetërime të ndryshme. Një që thotë respektoni duistancës dhe një që thotë një djall shëndeti i qytetarëve le të kapim votat.umbësit vijnë me ekipin huHumbësit Do bëj më të mirën për një sukadër fituese që të jetë më fituese se çishte herën e fundit. Duket të kemi durim. Unë nuk marr gjë që sdi ta bëj do ta çoj me sukses deri në fund. Varet fati i Tiranës nga zgjedhjet. Do varet fati i tërmetit sot gjysma e njerëzve i kanë marrë shtëpitë.25 prilli nuk është vetëm fati im por i të gjithëve që nuk duan të rrisin fëmijët në hollandë”, tha ai.

Drejtuesi politik i PS në Tiranë Erion Veliaj i pyetur në “Repolitix” nëse këto zgjedhje parlamentare do të shënojnë fatin e tij politik, ka deklaruar se varet fati i shqiptarëve. Me bindje Veliaj tha se asnjëherë nuk merr përsipër të bëjë gjëra që s’di ti bëjë, prandaj theksoi se do të bëjë më të mirën për një sukadër më fituese se çishte herën e fundit.

Vendit tonë Veliaj tha se i duhet një nejri i fortë si Rama që bën çdo gjë për të arritur objektivin. Këtu e kishte fjalën për procesin e vaksinimit.