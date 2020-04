Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se nëse në 4 do të vendoset që shkollat të hapen, bashkia është gati për të bërë dezinfektimet por edhe për të garantuar zhvillimin e mësimit e dy turne, për të pasur më shumë distancë mes nxënësve. Megjithatë, Veliaj tha se duhet pritur ende të shihet se si epidemia do të sillet gjatë lehtësimit të masave.

“Kjo do të jetë në varësi të epidemisë se si do të vijojë. Dje kishim një Tiranë me zero raste dhe sot jemi me 3. Edhe në Shqipëri ka pasur luhatje njëherë 6 e njëherë 13, por trendi është në ulje dhe kjo është e mirë. Nëse do të vazhdojë ky trend, më datë 4 majë mund të kemi një vendim. Nëse shkollat do të hapen Tirana ka 300 institucione arsimore, ku do të bëhet dezinfektimi dhe mund të kemi dhe mësim me dy turne për të mos pasur mbipopullim të nxënësve. nëse vendoset për t’u hapur më 4 maj ne jemi gati”, tha Veliaj.